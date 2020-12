MOON by Simaudio nunmehr mit Apple AirPlay 2

Ab sofort steht bei allen Lösungen aus dem Hause MOON by Simaudio die auf die Streaming-Plattform MOON MiND2 setzen, Apple AirPlay 2 als zusätzliche Option für komfortables Musik-Streaming zur Verfügung.

Für Anbieter von Streaming-Lösungen ist es natürlich immens wichtig, dass Kunden möglichst vielseitig auf verschiedenste Inhalte zugreifen können, zudem tunlichst intuitiv, mit welchen Quellgeräten auch immer. Dies bedeutet, dass Hersteller natürlich bemüht sein müssen, nicht nur eigene Streaming-Plattformen zu entwickeln, sondern diese auch für quasi Industrie-Standards zu öffnen.

Einer dieser defakto Standards ist mit Sicherheit jene Streaming-Technologie, die der IT-Konzern Apple Corporation seit Jahr und Tag mit Apple AirPlay offeriert, aktuell in der Version Apple AirPlay 2.

Diese Option will nunmehr auch die kanadische High-end HiFi-Schmiede MOON by Simaudio ihren Kunden bieten und kündigt an, dass die Streaming-Lösungen basierend auf der aktuellen Streaming-Plattform Moon MiND2 ab sofort für Apple AirPlay 2 gerüstet sind.

Seit langen seien die MOON MiND2 Streaming Module und die zugehörige MOON MiND App für ein hervorragendes Streaming-Audio-Erlebnis bekannt, davon zeigt sich der Hersteller überzeugt. Nunmehr, mit der zusätzlichen Unterstützung von Apple AirPlay 2 werde der Nutzungsumfang für Apple-Anwender durch noch schnelleren und nicht zuletzt auch noch zuverlässigeren Zugriff erhöht. Apple AirPlay 2 biete die volle Kontrolle und ermögliche Benutzern die gewünschten Inhalte in unterschiedlichen Räumen perfekt synchronisiert wiederzugeben, wobei allen voran durch Apple AirPlay 2 das Spektrum an Streaming-Clients um die komplette Welt der Consumer Electronic erweitert wird.

Apple AirPlay 2 stellt zudem auch die direkte Verbindung zu Apples Smart Home Plattform Apple HomeKit dar, damit auch zur Sprachsteuerung Apple Sir.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Apple und das wir AirPlay 2 für unsere Streaming Produkte implementieren konnten. Unsere hochwertigen Streaming Lösungen waren schon immer ein Kernstück unserer Arbeit und AirPlay 2 vervollständigt jetzt das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten für unsere Kunden.“ Jan Kretschmer, Director Dynaudio Germany

Für alle Produkte mit MOON MiND2, die im November 2020 gefertigt wurden, soll Apple AirPlay 2 direkt zur Verfügung stehen. Für Kunden älterer Geräte stehen entsprechende Hardware-Upgrades zur Verfügung, so der Hersteller.

Derzeit listet MOON by Simaudio folgende Lösungen als Apple AirPlay2 kompatibel: MOON ACE All-in-One Vollverstärker, MOON MiND 2 Netzwerk-Player, MOON 280D Streaming DAC, MOON 390 Netzwerkplayer/ Vorstufe, MOON 680D Streaming DAC, sowie MOON 780D v2 Streaming DAC. Zwei Lösungen allerdings werden explizit nicht unterstützt, und zwar MOON MiND 180 sowie MOON 380D.

Wir meinen

Seit langen seien die MOON MiND2 Streaming Module und die zugehörige MOON MiND App für ein hervorragendes Streaming-Audio-Erlebnis bekannt, davon zeigt sich der Hersteller überzeugt. Nunmehr, mit der zusätzlichen Unterstützung von Apple AirPlay 2 werde der Nutzungsumfang für Apple-Anwender durch noch schnelleren und nicht zuletzt auch noch zuverlässigeren Zugriff erhöht. Apple AirPlay 2 biete die volle Kontrolle und ermögliche Benutzern die gewünschten Inhalte in unterschiedlichen Räumen perfekt synchronisiert wiederzugeben, wobei allen voran durch Apple AirPlay 2 das Spektrum an Streaming-Clients um die komplette Welt der Consumer Electronic erweitert wird.

Teilen mit: Twitter

Facebook