Musical Fidelity V90-BLU5 HD Bluetooth Link – High-tech Bluetooth Empfänger

Bluetooth ist auch in der Welt der HiFi nicht mehr wegzudenken, der Komfort, der mit solchen Lösungen einher geht, auf den will kaum ein Anwender verzichten. Dass die Signalübertragung mittels Bluetooth auch auf hohem Qualitätsniveau realisierbar ist, dafür sorgen Lösungen wie etwa der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD.

Selbstverständlich steht bei hochwertigen HiFi-Lösungen allen voran Musik-Streaming übers Netzwerk im Fokus, etwa wenn es um den Zugriff auf eigene Inhalte sowie verschiedenste Musik-Streaming-Anbieter im Web geht. Allerdings steht mit Bluetooth eine Option zur Verfügung, die ebenso höchste Flexibilität beim Zugriff auf verschiedenste Quellen bietet, zudem jedoch gänzlich ohne Netzwerk-Infrastruktur auskommt, die Signalübertragung somit tatsächlich auf Knopfdruck erfolgen kann. Diesen Komfort wissen selbst anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten immer mehr zu schätzen, zumal längst Lösungen zur Verfügung stehen, bei denen man auf hohe Qualität keineswegs verzichten muss.

Bluetooth war lange Jahre hinweg mit einem Makel behaftet, wenn es um die Signalübertragung von Musik ging, schließlich kamen hierbei Technologien zum Einsatz, die verlustbehaftet arbeiteten und damit nicht die volle Qualität garantierten. Mit modernen Lösungen ist dies aber längst passé, „CD-Qualität“ ist somit defakto Standard und selbst hochauflösende Inhalte können inzwischen mittels Bluetooth auf einfachste Art und Weise übertragen werden.

Ein Beispiel dafür ist etwa jene Lösung, die Musical Fidelity nunmehr als neuestes Produkt der Musical Fidelity V90 Series präsentiert, und zwar der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD. Hierbei soll es sich, so der Hersteller, um einen High-tech Bluetooth Empfänger handeln, der selbst zum Streaming von hochauflösender Musik direkt vom Smartphone, Tablet oder PC aufs bevorzugte HiFi-System geeignet ist. Die Unterstützung aktueller Bluetooth Standards, die Verwendung hochwertiger Wandler und natürlich eine hochwertige Ausgangsstufe mit flexiblen Optionen bei den Schnittstellen sollen dies sicherstellen. Der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD tritt damit die Nachfolge des Musical Fidelity V90-BLU an.





So vertrauen die Entwickler hier natürlich auf Bluetooth 5.0, und zwar basierend auf einem Chip des Spezialisten Qualcomm, konkret setzt man einen Qualcomm CSR8670 ein, den Musical Fidelity als Premium-Lösung und ideal für Audio bezeichnet. Damit wird natürlich zunächst das verlustbehaftet arbeitende SBC unterstützt, aber ebenso aptX sowie aptX HD. Damit ist eine Signalübertragung von „CD-Qualität“ bis hin zu Hi-res Audio mit 24 Bit und 48 kHz gesichert. Ganz besonders betont der Hersteller die zuverlässige Signalverbindung. Bis zu 240 m soll diese hier betragen. Ein Wert, der in der Praxis wohl kaum von Bedeutung ist, aber klar sicherstellen, dass bei den tatsächlich zu überbrückenden kurzen Distanzen von ein paar Metern eine stets zuverlässige Verbindung garantiert ist.

Interessant ist, dass Musical Fidelity zu Protokoll gibt, dass man bewusst auf den im Bluetooth Chip von Qualcomm implementierten D/A-Wandler verzichtet und stattdessen einen eigenen zusätzlichen Wandler beim neuen Musical Fidelity V90-BLU5 HD implementiert. Nach ausgiebigen Hörtests habe man sich dazu entschieden, um in typischer Manier des Unternehmens beste Qualität zu garantieren. Somit kommt ein Texas Instruments PCM1781D Burr-Brown 24 Bit 192 kHz DAC sowie ein Texas Instruments SCR4392 Burr-Brown Re-Clocking und Up-Sampling Chip zum Einsatz. Damit werden alle Signale erneut getaktet und in 24 Bit und 192 kHz umgewandelt, um damit ein stets perfektes Timing, höchste Integrität sowie geringste Verzerrungen zu garantieren. Damit habe man wohl, davon ist man bei Musical Fidelity überzeugt, mit dem neuen Musical Fidelity V90-BLU5 HD einen der bestklingenden Bluetooth Empfänger am Markt im Angebot.

Bemerkenswert beim neuen Musical Fidelity V90-BLU5 HD ist zudem, dass dieser erstaunlich viele Schnittstellen bietet, die man bei derartigen Lösungen normalerweise nicht vorfindet. Denn was braucht es schon für einen reinen Bluetooth Empfänger mehr als einen Antennen-Anschluss und analoge und vielleicht noch digitale Ausgänge?

Nun, wenn es nach Musical Fidelity geht, einige Anschlüsse mehr, und zwar sowohl bei den Ein- als auch Ausgängen.

So bietet der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD zunächst nicht nur einen analogen Ausgang in Form eines Cinchbuchsen-Paares, sondern zudem eine optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstelle als digitale Ausgänge. Hinzu kommen aber noch ein analoger Eingang, sowie digitale Eingänge ebenfalls ausgeführt als koaxiale als auch optische S/PDIF-Schnittstellen.

Damit eignet sich der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD eben zu mehr als ein „simpler“ Bluetooth Empfänger, man hat es hier vielmehr zudem mit einem Input Extender zu tun, an dem bis zu drei zusätzliche Quellen angeschlossen werden können. Die TOS-Link Schnittstelle unterstützt hierbei Signale bis hin zu 24 Bit und 96 kHz, die koaxiale Schnittstelle bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD misst nicht mehr als 170 x 47 x 117 mm und bringt es mit seinem in bewährter Art und Weise solide gefertigten Aluminium-Gehäuse auf immerhin 590 g. Im Lieferumfang ist ein passendes externes 12 V 500 mA DC Netzteil enthalten.

Der neue Musical Fidelity V90-BLU5 HD soll bereits in Bälde im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 399,- angegeben. Angeboten wird dieser wahlweise in Schwarz oder Silber.

Wir meinen

