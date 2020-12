Es gibt ja bereits so manche Lösung, um Schallplatten sehr dekorativ einem Bild gleich zu präsentieren. Aus Schweden kommt nun mit Wag the wall Magic Vinyl Display eine weitere Option hinzu, die sich bewusst simpel und einfach, aber ebenfalls überaus elegant präsentiert.

Schallplatten-Liebhaber wollen sich vielfach nicht damit begnügen, ihre Schätze in einem herkömmlichen Regal zu archivieren. So manch feine Platte lädt ja geradezu ein, einem Bild gleich sehr prominent präsentiert zu werden, schließlich gilt ja vielfach Cover Artwork als wahre Kunst, die nicht nur Musik-Geschichte schrieb, sondern auch andere Disziplinen mit beeinflusste.

Erstaunlich ist ja, dass Covert Art-work, das besagter Kategorie zuzuordnen ist, längst als zeitlose Kunstwerke gelten, vor allem in der Blütezeit der Schallplatte entstand, denn hier fanden Künstler und wahre Meister ihres Fachs die entsprechende Fläche, um ihrer Kreativität freien Lauf lassen zu können. Ein schnödes CD-Cover, das letztlich nicht mehr als ein Beipackzettel ist, lädt hingegen kaum dazu ein, sich intensiv mit künstlerischer Gestaltung auseinander zu setzen. Doch dies nur so nebenbei erwähnt…

Wer also derartige Schätze in seiner Vinyl-Sammlung vorzuweisen hat, der will diese aus verständlichen Gründen in ganz besonderer Form in Szene setzen, und dafür hält der Markt ja bereits zahlreiche Lösungen bereit. Die neueste stammt aus Schweden, genauer gesagt aus Stockholm, da nämlich residiert das Unternehmen Wag the wall, die nunmehr mit dem Wag the wall Magic Vinyl Display eine besonders elegante Lösung zur Präsentation von Schallplatten anbieten.

















Beim Wag the wall Magic Vinyl Display handelt es sich um eine eigentlich recht simple Lösung, schließlich präsentiert sich dieses Produkt letztlich in Form einer gebogenen Plexiglas-Platte, die so ausgelegt ist, dass sie nicht nur eine Schallplatte, sondern gar mehrere davon aufnehmen kann. Bis zu sieben Stück sollen hier Platz finden, sodass der Hersteller nicht allein von einer Präsentations-, sondern gar von einem Lager-System spricht.

Besonders spannend beim Wag the wall Magic Vinyl Display ist, dass dies tatsächlich nur als Acryl-Display wahrgenommen wird, somit kein herkömmlicher Rahmen das Bild stört. Es werden hier allein die Cover selbst in den Mittelpunkt gerückt.

Erzielt wird dies durch ein verdeckt angebrachtes Montage-System, das letztlich aus nichts anderem besteht, als einem Puck, der direkt an die Wand geschraubt wird. Dieser ist magnetisch ausgelegt und wird daher vom Hersteller als Magnetic Wall Dock bezeichnet. Am Acryl-Rahmen selbst findet sich natürlich ein Gegenstück in Form einer dünnen Metallscheibe, über die der Rahmen dann an der Wand befestigt, und jederzeit mit einem einzigen Handgriff abgenommen werden kann. Der Magnet sei ausreichend stark, so das Versprechen der Schweden, dass man keinerlei Sorgen darüber haben müsse, dass das Wag the wall Magic Vinyl Display nicht zuverlässig an der Wand hält, selbst wenn man tatsächlich bis zu sieben Schallplatten darin aufbewahrt.

Das Wag the wall Magic Vinyl Display wird zu einem durchaus angemessenen Preis angeboten, wie wir meinen. Pro Stück werden € 59,- fällig. Damit ist es selbst bei umfangreichen Sammlungen möglich, ein „paar“ dieser feinen Lösungen zu überschaubaren Kosten zu erwerben, und somit die schönsten Schmuckstücke der Sammlung entsprechend an der Wand zu präsentieren.

Wir meinen

Wer ganz besondere Schätze in seiner Vinyl-Sammlung vorzuweisen hat, der will diese aus verständlichen Gründen in ganz besonderer Form in Szene setzen, und dafür hält der Markt ja bereits zahlreiche Lösungen bereit. Eine besonders simple, gleichzeitig flexibe Lösung stammt aus Schweden, genauer gesagt aus Stockholm, da nämlich residiert das Unternehmen Wag the wall, das mit dem Wag the wall Magic Vinyl Display eine besonders elegante Lösung zur Präsentation von Schallplatten anbieten.

Es gibt so manch Lösung am Markt, die es Vinyl-Liebhabern erlaubt, ihre Schätze an der Wand so richtig in Szene zu setzen. Aus unserer Sicht stellt dieses Produkt aus Schweden eine der besten ihrer Art dar. Simpel zu montieren, zeitlos elegant im Erscheinungsbild, zudem einfach zu bestücken, dies alles spricht ebenso für Wag the Wall wie der sehr attraktive Preis.

Positiv sehr simple Montage

elegantes, modernes Erscheinungsbild

passt in jeden Wohnraum

kann fürs Bestücken abgenommen werden

attraktiver Preis Negativ kein Nachteil ersichtlich

Fazit BEDIENUNG DESIGN PREIS/LEISTUNG Absolut empfehlenswert Aus Schweden stammt diese besonders simple, aber durchaus elegante Präsentationslösung für Schallplatten, das Wag the wall Magic Vinyl Display. User Rating: 4.58 ( 3 votes)

Teilen mit: Twitter

Facebook